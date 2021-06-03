Абсолютная роскошь! Бейонсе и Джей Зи приобрели самый дорогой автомобиль в мире

Бейонсе и Джей Зи неоднократно признавались самой влиятельной парой в мировом шоу-бизнесе, их гонорары исчисляются миллионами долларов, а о любви супругов к роскоши ходят легенды.
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