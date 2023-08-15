Список "испуганных патриотов" пополнил Владимир Епифанцев. Актер публично оскорбил Россию. Причиной стали грибы...

Александр Широков "Хохол" вбросит инфу про Епифанцева? А какому "хохлу" он нужен? Смешно...Кому он на хрен нужен, он давно с головой не дружен....

Svetlana Yamashkina этот болтун сам всё наговаривает в интервью, никто ничего не придумывает.