Список "испуганных патриотов" пополнил Владимир Епифанцев. Актер публично оскорбил Россию. Причиной стали грибы...

Владимир Епифанцев. Фото: ruskino.ru Нас уже давно не удивляет, когда очередной представитель "творческой богемы", демонстрирует мягко говоря не совсем адекватное поведение.
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