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Список "испуганных патриотов" пополнил Владимир Епифанцев. Актер публично оскорбил Россию. Причиной стали грибы...

Список "испуганных патриотов" пополнил Владимир Епифанцев. Актер публично оскорбил Россию. Причиной стали грибы...

Владимир Епифанцев. Фото: ruskino.ru Нас уже давно не удивляет, когда очередной представитель "творческой богемы", демонстрирует мягко говоря не совсем адекватное поведение.

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Комментарии
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Александр Широков
&quot;Хохол&quot; вбросит инфу про Епифанцева? А какому &quot;хохлу&quot; он нужен? Смешно...Кому он на хрен нужен, он давно с головой не дружен....
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11 час.
Svetlana Yamashkina
этот болтун сам всё наговаривает в интервью, никто ничего не придумывает.
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9 час.
SY
Svetlana Yamashkina
пару лет назад он вещал, что 9 мая не праздник и &quot;ср..ть он хотел на этот ваш парад&quot;.
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9 час.

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