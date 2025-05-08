БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Marisha
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Силовики не ожидали, что иноземный продавец позвонит, чтобы порешать вопросы на нелегальной точке. Такие покровители удивили всех

Силовики не ожидали, что иноземный продавец позвонит, чтобы порешать вопросы на нелегальной точке. Такие покровители удивили всех

Просматривая новостную ленту, наткнулся на заметку: в Мытищах группа гражданских активистов пыталась пресечь нелегальную торговлю, и выяснилось, что владелец торговых точек, Далер Абдумуталибович Малаев, занимает должность в Общественной палате.

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Marisha
Гнать мэра ,а этих в кишлак
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