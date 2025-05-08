Силовики не ожидали, что иноземный продавец позвонит, чтобы порешать вопросы на нелегальной точке. Такие покровители удивили всех

Просматривая новостную ленту, наткнулся на заметку: в Мытищах группа гражданских активистов пыталась пресечь нелегальную торговлю, и выяснилось, что владелец торговых точек, Далер Абдумуталибович Малаев, занимает должность в Общественной палате.
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