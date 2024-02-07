Трех пенсионерок застрелили в частном доме под Москвой

В подмосковной деревне Свитино неизвестный мужчина застрелил трех пенсионерок в частном доме. Об этом сообщил источник РЕН ТВ"С женщинами расправились еще 5 февраля, но их тела обнаружили в ночь на 7 февраля.
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