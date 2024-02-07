РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Juri дедов
    Когда в детстве читал книгу "Малыш и Карлсон" даже в мыслях небыло что появятся темы в СМИ типа: Карлсон прилетел в М...Направляющегося н...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    ПидорыДвое жителей Тюме...
  • лина любимцева
    В кандалах их нужно держать или на цепи...Пациент психоневр...

Трех пенсионерок застрелили в частном доме под Москвой

В подмосковной деревне Свитино неизвестный мужчина застрелил трех пенсионерок в частном доме. Об этом сообщил источник РЕН ТВ"С женщинами расправились еще 5 февраля, но их тела обнаружили в ночь на 7 февраля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх