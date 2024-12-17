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Трамп пригрозил ХАМАС адом, потребовав освободить заложников к 20 января

Трамп пригрозил ХАМАС адом, потребовав освободить заложников к 20 января

Вновь избранный президент США Дональд Трамп заявил, что потребовал от палестинского движения ХАМАС освободить к своей инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года, захваченных заложников, пригрозив в противном случае серьезными последствиями.

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