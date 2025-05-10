Военные ВС РФ в честь Дня Победы провели в ЛНР акцию «Георгиевская ленточка»

В рамках празднования 80-летия Дня Победы и сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) военнослужащие 49-й территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) группировки войск «Запад» провели в Луганской Народной Республике (ЛНР) масштабную акцию «Георгиевская ленточка».
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