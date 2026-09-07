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По-настоящему жаркая сентябрьская погода врывается в Алтайский край: прогноз

По-настоящему жаркая сентябрьская погода врывается в Алтайский край: прогноз

Днем 8 сентября в Алтайском крае потеплеет до +24.+29 градусов. В утренние часы местами регион окутает туман после ночных холодов, сообщает региональный Гидрометцентр.

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