Виновных во взрывах дронов в Казани важно найти - эксперт Сивков объяснил: "Чтоб не оказались опять в руководителях"

Вопрос "Кто виноват?" встал во всей красе после атаки на Казань накануне. Виновных во взрывах БПЛА, долетевших без проблем до столицы Татарстана, нужно и важно найти, говорит военный эксперт Константин Сивков.
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