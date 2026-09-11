Как 26 человек увидели Христа в послевоенной Калмыкии

Осенью 1946 года, спустя всего год после окончания Великой Отечественной войны, в небольшом храме посреди степной Калмыкии произошло событие, которое спустя десятилетия стало одной из самых известных православных историй региона.
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