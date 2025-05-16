Профессор Ткаченко: Трамп заявил, что без диалога с Путиным конфликт не завершится

Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко заявил, что президент США Дональд Трамп фактически озвучил ключевой тезис по поводу завершения конфликта вокруг Украины.
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