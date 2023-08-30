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БТР-22 или БТР-82А (усовершенствованный)

БТР-22 или БТР-82А (усовершенствованный)

На прошедшем военно-техническом форуме «Армия-2023» российская «Военно-промышленная компания» представила свою новую инициативную разработку – бронетранспортер «БТР-82А (усовершенствованный)» или БТР-22.

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