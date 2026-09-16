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Аргументы и Факты

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Косметолог рассказала женщинам, как ухаживать за лицом после 40 лет

Косметолог рассказала женщинам, как ухаживать за лицом после 40 лет

В 40–50 лет женщины могут столкнуться с ощущением резкого старения: вес растет, лицо становится отечным, а привычные кремы и процедуры перестают работать.

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