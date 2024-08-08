На Ленинградской АЭС завершена подготовка фундамента реактора 8 энергоблока «Росатом» продолжает работы по усилению и модернизации Ленинградской АЭС.
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На Ленинградской АЭС завершена подготовка фундамента реактора 8 энергоблока «Росатом» продолжает работы по усилению и модернизации Ленинградской АЭС.
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