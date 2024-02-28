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Свежие комментарии

В Петербурге расширили список ветеранов, имеющих право на бесплатную юридическую помощь

Теперь к ним добавятся и те, кто защищал родину на прилегающих к зоне СВО рубежах. Петербургские депутаты окончательно утвердили закон, который существенно расширяет список ветеранов, обладающих правом на бесплатную юридическую помощь.

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