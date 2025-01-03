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Овечкин забил 871-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 23 шайбы

Капитан «Вашингтона» отличился в матче с «Миннесотой» (3:4 Б), поразив ворота Марка-Андре Флери во втором периоде при игре в большинстве.

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