Маргарита Будникова: «Под крылом России Крым действительно расцвел»

Ведущий контент-менеджер SMM-отдела издания «Петербургский дневник» – об изменениях на полуострове Я переехала в Крым из Донецкой области в 2014 году, а с 2023 года дистанционно работаю в отделе социальных сетей «Петербургского дневника».
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