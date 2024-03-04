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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Helldivers 2, похоже, также вскоре появятся транспортные средства После того как...

В Helldivers 2, похоже, также вскоре появятся транспортные средства После того как...

В Helldivers 2, похоже, также вскоре появятся транспортные средстваПосле того как худшие проблемы с серверами Helldivers 2, похоже, остались позади, разработчик Arrowhead Game Studios снова сосредоточился на своих планах на развитие игры после запуска (которые, по словам разработчиков, были ускорены и усилены после… источник.

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