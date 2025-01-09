Анна Федорова Сегодня, 00:57 Его супруга отметила, что у артиста больное сердце. Маргарита Симонян в своем тг-канале сообщила, что ее муж телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.