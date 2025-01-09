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Закон и Порядок

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Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме

Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме

Анна Федорова Сегодня, 00:57 Его супруга отметила, что у артиста больное сердце. Маргарита Симонян в своем тг-канале сообщила, что ее муж телеведущий Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.

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Комментарии
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Андрей
Здоровья  Тиграну.
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16 час.
В С
Давай, вылезай , Тигран. Здоровья !
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16 час.

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