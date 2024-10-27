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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» выиграла 2 гонки подряд и обогнала «Ред Булл», до «Макларена» – 29 очков в Кубке конструкторов

На Гран-при США сильнейшим стал Шарль Леклер, в Мехико победу отпраздновал Карлос Сайнс. Успех стал для итальянского коллектива пятым в нынешнем году.

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