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BitGo и OTC Markets планируют предоставить брокерам-дилерам доступ к токенизированным ценным бумагам

BitGo и OTC Markets планируют предоставить брокерам-дилерам доступ к токенизированным ценным бумагам

Поставщик инфраструктуры цифровых активов BitGo и оператор регулируемых внебиржевых рынков ценных бумаг OTC Markets Group планируют объединить усилия для создания инфраструктуры для торговли и хранения цифровых активов для брокеров-дилеров.

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