BitGo и OTC Markets планируют предоставить брокерам-дилерам доступ к токенизированным ценным бумагам

Поставщик инфраструктуры цифровых активов BitGo и оператор регулируемых внебиржевых рынков ценных бумаг OTC Markets Group планируют объединить усилия для создания инфраструктуры для торговли и хранения цифровых активов для брокеров-дилеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии