Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве

Военнослужащие стран НАТО присутствуют на Украине, ничего хорошего для них в этом нет, поскольку они погибают в больших количествах, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии