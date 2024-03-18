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Русская весна

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Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве

Путин: военные НАТО присутствуют на Украине и погибают в большом количестве

Военнослужащие стран НАТО присутствуют на Украине, ничего хорошего для них в этом нет, поскольку они погибают в больших количествах, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.

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