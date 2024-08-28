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Закон и Порядок

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Приключения царской посуды. Зачем «англичане» украли фарфоровые тарелки у Николая I

Приключения царской посуды. Зачем «англичане» украли фарфоровые тарелки у Николая I

Казалось бы, какие приключения могут случиться с такими вещами как тарелки или чайные чашки. Это ведь не картина да Винчи «Мона Лиза», которая стала особенно знаменитой благодаря столь удачной краже и столь же удачной находке.

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