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Цена союза окажется высокой: на кон поставлен суверенитет Франции

Цена союза окажется высокой: на кон поставлен суверенитет Франции

По мнению Ксении Федоровой, ядерное сближение Франции и Германии в тот момент, когда Берлин форсирует перевооружение, грозит размыванием французского суверенитета и превращением ядерного сдерживания в европейский инструмент.

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