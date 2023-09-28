Study: Compulsive pot users face higher risk of cardiovascular woes

Adults with cannabis use disorder appear to have a roughly 60% higher risk of a first heart attack, stroke or other major cardiovascular event than comparable individuals without this addiction, a Canadian study says.
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