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Study: Compulsive pot users face higher risk of cardiovascular woes

Study: Compulsive pot users face higher risk of cardiovascular woes

Adults with cannabis use disorder appear to have a roughly 60% higher risk of a first heart attack, stroke or other major cardiovascular event than comparable individuals without this addiction, a Canadian study says.

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