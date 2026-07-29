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Россия-Китай

В Харбине прошли мероприятия, посвящённые 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией

В Харбине прошли мероприятия, посвящённые 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией

ХАРБИН, 22 июля 2026 года. — 21–22 июля в городе Харбине (провинция Хэйлунцзян) состоялась серия торжественных мероприятий, приуроченных к 25-й годовщине подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией.

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