Четыре человека пострадали из-за урагана в Абакане

В результате урагана в Абакане пострадали четыре человека. Об этом 5 апреля сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов по итогам оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).
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