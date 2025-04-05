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Четыре человека пострадали из-за урагана в Абакане

Четыре человека пострадали из-за урагана в Абакане

В результате урагана в Абакане пострадали четыре человека. Об этом 5 апреля сообщил глава Республики Хакасия Валентин Коновалов по итогам оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС).

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