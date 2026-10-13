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Иркутск Сегодня

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Суд в Ангарске оштрафовал 37-летнего мужчину на 12 млн рублей за дачу взятки в 200 тысяч

37-летний житель Ангарска признан виновным в даче взятки должностному лицу. Мужчина хотел решить проблемы своей сожительницы — гражданки другого государства.

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