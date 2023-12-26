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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Побывать в Севастополе и Крыму было значимое событие для них, президента США и премьер-министра Англии. А нынешним, слабо?

Побывать в Севастополе и Крыму было значимое событие для них, президента США и премьер-министра Англии. А нынешним, слабо?

Севастополь Город-Герой, достойный, неприступный… Крым — жемчужина, непотопляемый, здравница… Каких только эпитетов не удостоились эти регионы, а ныне уже не только исторически, но и реально субъекты Российской Федерации.

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