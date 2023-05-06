Шойгу показали армаду танков и бронемашин для отправки в зону СВО: опубликовано видео

Министр обороны проинспектировал готовность техники и вооружения, направляемых в зону СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил поездку в Южный военный округ, где проинспектировал готовность военной техники и вооружения, направляемых в подразделения ВС РФ в районы СВО.