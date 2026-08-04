Бошнякский журналист разоблачил лживый антисербский миф о «Сараевском сафари»

Журналист из Сараево Сенад Авдич разоблачил информационную фальшивку о так называемом «Сараевском сафари», согласно которой боснийские сербы за деньги давали богатеям из Европы поохотиться за жителями города со снайперской винтовкой.
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