Ветерану войны - от всей души.

Сегодня в рамках республиканской благотворительной акции ´От всей души´ начальник управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского райисполкома Наталья Песоцкая, директор районного центра соцобслуживания населения Татьяна Тарасевич и председатель районного отделения Белорусского Красного Креста Юлия Шепелевич отправились в Лекерту, чт .
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