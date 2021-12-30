Андрей НИКОЛАЕВ: «Зенит» будет делать ставку на молодежь только в том случае, если Газпром обанкротится

Экс-футболист «Зенита» и «Москвы» рассказал, как можно оценить выступление «сине-бело-голубых» за минувший год, что может изменить политику питерского клуба и станет ли Сергеев заменой Дзюбе.
Популярные статьи
- Сборная России - на канадской коронавирусной стезе: нашей команде тоже выписан «технарь». Это третий случай на турнире за два дня
- Филимонов: Путина поддерживаю. Конфликт с Украиной? Разговорами не получится. Это нужно какими-то хирургическими методами решать
- «Рубин» определился с суммой, которую он готов выложить на приобретение Дзюбы