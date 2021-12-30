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Андрей НИКОЛАЕВ: «Зенит» будет делать ставку на молодежь только в том случае, если Газпром обанкротится

Андрей НИКОЛАЕВ: «Зенит» будет делать ставку на молодежь только в том случае, если Газпром обанкротится

Экс-футболист «Зенита» и «Москвы» рассказал, как можно оценить выступление «сине-бело-голубых» за минувший год, что может изменить политику питерского клуба и станет ли Сергеев заменой Дзюбе.

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