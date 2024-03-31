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Закон и Порядок

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Ни в одном субъекте, который отказался от труда мигрантов, никакого «коллапса» не случилось

Ни в одном субъекте, который отказался от труда мигрантов, никакого «коллапса» не случилось

Нужно ли России на самом деле такое количество трудовых мигрантов, что есть на сегодняшний день? Лоббисты завоза в нашу страну иностранных рабочих рук твердят: нужно и ещё мало, надо увеличить их завоз! Но так ли это? Видится, что все эти крики — в угоду толстосумам, имеющих бенефициары на дешёвом мигрантском труде.

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