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Посол Ирана: действия коллективного Запада привели Москву к тому же опыту, что и Тегеран

Посол Ирана: действия коллективного Запада привели Москву к тому же опыту, что и Тегеран

Прошлый год стал поворотным в развитии двусторонних связей — Россия также испытала на себе политику коллективного Запада и приложила колоссальные усилия для поиска условий мирного сосуществования с ним, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

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