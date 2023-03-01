Посол Ирана: действия коллективного Запада привели Москву к тому же опыту, что и Тегеран

Прошлый год стал поворотным в развитии двусторонних связей — Россия также испытала на себе политику коллективного Запада и приложила колоссальные усилия для поиска условий мирного сосуществования с ним, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
Прошлый год стал поворотным в развитии двусторонних связей — Россия также испытала на себе политику коллективного Запада и приложила колоссальные усилия для поиска условий мирного сосуществования с ним, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
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