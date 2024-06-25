Охранник храма спас жизни прихожан ценой своей собственной жизни

В Дагестане продолжается расследование серии терактов, произошедших 23 июня. По последним данным, число жертв достигло 19 человек, в том числе 15 сотрудников правоохранительных органов и четверо гражданских лиц.
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