МОСКВА, 19 октября, ФедералПресс. По результатам опроса образовательной платформы «Сферум», педагоги назвали ключевые цифровые инструменты, которые помогли бы им эффективнее решать повседневные задачи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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