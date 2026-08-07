Серхио Валентин: причина срыва трансфера Родри в "Реал" раскрыта

Серхио Валентин раскрыл, почему трансфер Родри из "Манчестер Сити" в мадридский "Реал" сорвался. Главный скаут "Реала" Хуни Калафат предложил Флорентино Пересу снизить цену, после чего переговоры были остановлены, и "Сити" обратился к другим клубам.