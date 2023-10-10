Без названия

…А вот это уже совершенно не патриотично.Римма Владимировна и Александр Семенович Зеленские, мама и папа Президента Украины, покидают свое поместье в Ришпоне, Израиль, и отправляются - через Дели - в Египет, в поместье поменьше, оформленное на тещу г-на Президента, г-жу Ольгу Кияшко.