Без названия

Театр абсурда
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Театр абсурда

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…А вот это уже совершенно не патриотично.Римма Владимировна и Александр Семенович Зеленские, мама и папа Президента Украины, покидают свое поместье в Ришпоне, Израиль, и отправляются - через Дели - в Египет, в поместье поменьше, оформленное на тещу г-на Президента, г-жу Ольгу Кияшко.

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