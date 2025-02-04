Петрозаводчанка с диагнозом ВИЧ хочет защитить свои права в суде

ВИЧ-инфицированная жительница Петрозаводска подала в суд на бывшего возлюбленного за разглашение диагноза В нашу редакцию обратилась петрозаводчанка Мария (имя изменено), которая подготовила исковое заявление на бывшего гражданского мужа Игоря (имя изменено).