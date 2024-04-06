Мы живем в очень странном мире. Странном настолько, что даже люди, говорящие на одном языке, живущие в соседних квартирах, могут принципиально не понимать друг друга и хлопать глазами, когда слышат вещи, которые вам кажутся самоочевидными.
Человечеству нужно новое понимание человека
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Может быть это просто эволюция человека?
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15 час.
Виталий Кирпиченко
Многополярность, суверенитет, человек будущего... -- это хорошо слышится. Хорошо, наверное, иметь правильное понятие о задачах Человека Будущего, но для этого, я думаю, нам надо возродить в себе Человека Недалёкого прошлого, когда обыкновенный человек был человеком. Он в радости был рядом и в горести не сторонился, отдавал последнюю рубаху нуждающемуся, делил краюху хлеба, помогал бесплатно построить жилище, тогда и семьи таджиков кормили детей блокадного Ленинграда, татары, чеченцы, калмыки... умирали, защищая Москву, Киев, Минск.. Есть ли у нас, теперешних, та основа, на которой воспитывался тот, вчерашний, гражданин СССР? Нет этой основы. Теперь основа дружбы стоит денег. Заплати -- и я сделаю, что просишь! И перевернуть сознание на пустом месте да ещё и в лучшую сторону -- проблематично!
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13 час.
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