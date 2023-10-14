16 удивительных артефактов, которые удивляют нас своей красотой

Мы любим копаться в прошлом и находить там явные доказательства того, что люди, жившие в прошлых веках, были похожи на нас и жили почти такой же жизнью, за исключением отсутствия высоко технологических «примочек» и брендовой одежды.
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