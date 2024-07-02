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Удастся ли Эммануэлю Макрону переиграть Марин Ле Пен? Комментарий Георгия Бовта

Удастся ли Эммануэлю Макрону переиграть Марин Ле Пен? Комментарий Георгия Бовта

Политолог не исключает, что действующему президенту Франции удастся не только предотвратить приход к власти правого правительства, но и создать в парламенте некое подобие коалиции, на которую он сможет опираться при принятии законовСо второго тура парламентских выборов во Франции снялись уже не менее 218 кандидатов, посчитала газета Le Monde.

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