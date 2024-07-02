Удастся ли Эммануэлю Макрону переиграть Марин Ле Пен? Комментарий Георгия Бовта

Политолог не исключает, что действующему президенту Франции удастся не только предотвратить приход к власти правого правительства, но и создать в парламенте некое подобие коалиции, на которую он сможет опираться при принятии законовСо второго тура парламентских выборов во Франции снялись уже не менее 218 кандидатов, посчитала газета Le Monde.