Алла Пугачёва из России улетела, но очередную "миссию" выполнила. Правда, вскрылось это только в суде. Условно эту "миссию" можно назвать "Спасти иноагента Ройзмана"*.

ФОТО: DMITRY CHASOVITIN/GLOBALLOOKPRESS СПАСТИ ИНОАГЕНТА РОЙЗМАНА*: "МИССИЯ" ПУГАЧЁВОЙ В РОССИИ ВСКРЫЛАСЬ В СУДЕ Алла Пугачёва из России улетела, но очередную "миссию" выполнила.
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