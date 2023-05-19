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  • Navigator56R ВладиМир
    То есть, за то что эта гнида, враг народа и государства вредил словом и делом - 260 000 руб???!!! Курам на смех... "....Алла Пугачёва из ...
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Алла Пугачёва из России улетела, но очередную "миссию" выполнила. Правда, вскрылось это только в суде. Условно эту "миссию" можно назвать "Спасти иноагента Ройзмана"*.

Алла Пугачёва из России улетела, но очередную "миссию" выполнила. Правда, вскрылось это только в суде. Условно эту "миссию" можно назвать "Спасти иноагента Ройзмана"*.

ФОТО: DMITRY CHASOVITIN/GLOBALLOOKPRESS СПАСТИ ИНОАГЕНТА РОЙЗМАНА*: "МИССИЯ" ПУГАЧЁВОЙ В РОССИИ ВСКРЫЛАСЬ В СУДЕ Алла Пугачёва из России улетела, но очередную "миссию" выполнила.

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