В Одессе прогремел мощный взрыв

Взрыв произошёл в Одессе, сообщает украинское издание «Страна».Подробности не приводятся.Сейчас в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Полтавской областях действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.
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