Великие тени истории

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Корни революции, о которых молчат

Корни революции, о которых молчат

Партийные историки, описывающие первую ссылку Сталина, твердили, как под копирку: «Долгими зимними ночами, когда семья Литвинцевых засыпала, Сталин тихо зажигал маленький светильник и подолгу просиживал за книгами… Однако, ни один из них ни разу не пояснил, что это была за литература и ни словом не обмолвился о ее содержании…Ну, какие могли быть книги у неграмотной крестьянки? Какая могла быть библиотека в «городе пяти кабаков»?А вот в заплечном коробе Петро находился целый клад для самого привередливого историка-этнографа, где любовно были подобраны книги и рукописи, рассказывающие про русскую историю, кардинально отличавшуюся от учебников, написанных придворными учёными и освященных чиновным Синодом.

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