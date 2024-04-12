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«Ведомости»: В Москве вводят единый стандарт работы курьеров

«Ведомости»: В Москве вводят единый стандарт работы курьеров

Власти Москвы намерены ввести единый стандарт работы курьеров. Об этом сообщают «Ведомости». Отмечается, что он был разработан и согласован совместно с крупнейшими компаниями рынка: «Яндекс еда», «Яндекс лавка», Delivery Club, «Кухня на районе», «Самокат», «Сбермаркет» и другими.

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