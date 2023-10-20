САУ "Коалиция-СВ" © Александр Демьянчук/ ТАСС Как сообщили в госкорпорации "Ростех", это позволяет начать серийное производство установки МОСКВА, 20 октября.
Новейшая САУ "Коалиция" прошла госиспытания
Комментарии
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Михаил Фадеев
Заждались вас уже на фронте, дальнобойные и точные стволы до зарезу нужны, довольно чесаться, ребята! Да, и не забудьте Краснополей поболе захватить! На контрбатарейке работы завались...
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13 час.
Александр Салтановский
А ты уверен, что в твоей бестолковке ума палата?
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12 час.
Юрий Золотарев
Каккие мы все У-УМНЫИ! Правда?
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12 час.
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