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Закон и Порядок

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Новейшая САУ "Коалиция" прошла госиспытания

Новейшая САУ "Коалиция" прошла госиспытания

САУ "Коалиция-СВ" © Александр Демьянчук/ ТАСС Как сообщили в госкорпорации "Ростех", это позволяет начать серийное производство установки МОСКВА, 20 октября.

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Комментарии
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Михаил Фадеев
Заждались вас уже на фронте, дальнобойные и точные стволы до зарезу нужны, довольно чесаться, ребята! Да, и не забудьте Краснополей поболе захватить! На контрбатарейке работы завались...
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