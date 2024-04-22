Иран готовится к запуску пилотного проекта по обслуживанию карт «Мир»

Сейчас идёт работа над техническими деталями Правительство Ирана готовится к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир», сообщили «Известия», ссылаясь на торгового атташе Исламской Республики в РФ Рахими Мохсена.
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