ЕС скоординировал атаку ВСУ на международный объект НПС «Кропоткинская» — Путин

Президент РФ Владимир Путин, комментируя атаку ВСУ на станцию перекачки нефти «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, допустил, это могут быть скоординированные действия с ЕС.
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