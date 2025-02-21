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Нижегородская правда

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Новый худрук «Ленкома» Панков пригласил Дмитрия Певцова вернуться в театр

Новый худрук «Ленкома» Владимир Панков пригласил Дмитрия Певцова вернуться в театр. Несколько недель назад актёр Дмитрий Певцов сообщил, что театр, в котором он работал несколько десятилетий, снял его портрет из галереи и сообщил, что больше в нём не нуждается.

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